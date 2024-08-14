Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

Боррель заявил о полной поддержке вторжения ВС Украины в Курскую область

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой от имени всего европейского объединения выразил поддержку наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории.

Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины Жозеп Боррель глава евродипломатии

Он подчеркнул, что наступление ВСУ под Курском свидетельствует о неспособности президента России Владимира Путина сломить сопротивление украинского народа.

8 августа представитель Европейской комиссии (ЕК) по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Евросоюз не выступает против вылазки украинских войск на российской территории.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак указал, что организация считает вылазку ВСУ в Курскую область эскалацией конфликта, в то время как ООН настаивает на урегулировании ситуации.

Кулеба проинформировал Борреля о деталях операции в Курской области

Кулеба в ходе встречи проинформировал Борреля о деталях операции Украины в Курской области. Он отметил, что Киев и Брюссель сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества.

Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за действия ВСУ в Курской области. Парламентарий назвал операцию «смелой и прекрасной».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. Под контролем украинских войск в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Украина также предпринимает попытки проникнуть на территорию Белгородской области.

В России указали на однозначный выбор Киева в пользу эскалации и военных действий

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев пошел по пути эскалации, атаковав Курскую область. По его словам, это стало лучшим опровержением для международных партнеров, которые заявляли, что республика склоняется к мирному решению конфликта.

Ответ получен и он заключается в однозначном выборе в пользу эскалации и военных действий. Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали. Это тот шаг, о котором Украина, несомненно, горько пожалеет Дмитрий Полянский первый зампостпреда России при ООН

Дипломат также назвал утратившими силу «щедрые предложения» президента Владимира Путина Киеву, озвученные в июне. По его словам, инициативы российского лидера о прекращении военного конфликта после вывода всех украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали неактуальными, поскольку Украина «выбрала эскалацию, совершив выпад в отношении Курской области».

Не все западные политики поддержали решение Киева о наступлении в Курской области. Бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что этим решением ВСУ перешли «красную линию». Экс-посол признался, что ждет от президента России решительных действий по вытеснению ВСУ с территории страны.

Немецкий полковник в отставке Ральф Тиле выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отпугнет Запад вылазкой под Курск. Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что из-за атаки ВСУ в Курской области Украина потеряет все резервы для защиты Киева.