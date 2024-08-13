Риттер: ВСУ потеряют в Курской области все резервы для защиты Киева

Из-за операции в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют все резервы, необходимые для защиты Киева. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Это их главный резерв, который они держали в руках, чтобы защитить Киев. Они бросили его в эту битву, и теперь всему этому нужно сказать "пока-пока"», — отметил эксперт.

Экс-разведчик подчеркнул, что украинская армия теряет под Курском свою лучшую и незаменимую технику, а именно — танки M1, Leoprad, БМП Bradley и РСЗО HIMARS. По его словам, операция ВСУ провалится, украинцы потеряют там своих людей и технический арсенал.

Ранее Риттер усомнился в эффективности применения на Украине истребителей F-16. Он подчеркнул, что западные поставки истребителей не помогут ВСУ исправить их положение на фронте.