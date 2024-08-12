В США усомнились в эффективности F-16 на Украине

Риттер: истребители F-16 не помогут ВСУ

Западные поставки истребителей F-16 не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) исправить их положение. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Если Украине удастся успешно доставить F-16, то Вооруженные силы России уничтожат авиабазы. Если же ВСУ попробуют использовать эти истребители против российских сил, то их собьют», — отметил эксперт.

По мнению Риттера, отправка F-16 на Украину является «не более чем показательным представлением».

7 августа агенты ФБР провели обыск в доме Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Экс-разведчик назвал действия ведомства у себя дома «актом запугивания со стороны правительства».

