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09:35, 8 августа 2024Мир

Бывший разведчик Риттер прокомментировал обыски ФБР в его доме

Экс-разведчик Риттер: обыск в доме прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Обыск в доме бывшего разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера прошел из-за его сотрудничества с российскими СМИ. Так обыски Федерального бюро расследований (ФБР) прокомментировал сам экс-разведчик в своем Telegram-канале.

«Судя по их вопросам, их, по-видимому, в первую очередь беспокоят мои отношения с RT и Sputnik или, в частности, то, что я получаю указания от RT и Sputnik и получаю за это компенсацию, а это значит, что я работаю в интересах российского правительства», — сказал он.

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Риттер отметил, что данные предположения недостоверны и назвал обыски у себя дома актом запугивания со стороны правительства.

Ранее агенты ФБР провели обыск в доме Риттера в штате Нью-Йорк. В публикации уточняется, что Риттер также занимал должность инспектора ООН по вооружениям. Дом Риттера в Делмаре обыскали в связи с федеральным расследованием.

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      Виктория Кондратьева
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