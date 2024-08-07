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22:49, 7 августа 2024Мир

В доме американского экс-разведчика Риттера провели обыск

NBC: агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Риттера в Делмаре
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Агенты ФБР провелли обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC — News Channel 13.

В публикации уточняется, что Риттер также занимал должность инспектора ООН по вооружениям. Дом Риттера в Делмаре обыскали в связи с федеральным расследованием.

«Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв», — написали журналисты.

Представитель ФБР Сара Руан подтвердила обыск в доме Риттера, однако не раскрыла подробности расследования. Причины обыска неизвестны.

Ранее ФБР провело обыски в квартире россиян в башне экс-президента США Дональда Трампа. В бюро подчеркнули, что проводили «предписанные судом» действия. Подробности произошедшего не приводятся.

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      Марина Совина
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