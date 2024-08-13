Глава МИД Украины отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчитался перед главой евродипломатии Жозепом Боррелем об атаке на Курскую область России. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — написал он.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал крах режима президента страны Владимира Зеленского из-за провала ВСУ в Курской области. Он добавил, что началом боевых действий в регионе украинский лидер максимально повысил ставки.
6 августа бойцы ВСУ при поддержке тяжелой техники попытались прорвать границу России в Курской области. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, в результате атаки получивший серьезные разрушения.