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19:37, 13 августа 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область

Глава МИД Украины Кулеба отчитался перед Боррелем об атаке на Курскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчитался перед главой евродипломатии Жозепом Боррелем об атаке на Курскую область России. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — написал он.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал крах режима президента страны Владимира Зеленского из-за провала ВСУ в Курской области. Он добавил, что началом боевых действий в регионе украинский лидер максимально повысил ставки.

6 августа бойцы ВСУ при поддержке тяжелой техники попытались прорвать границу России в Курской области. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, в результате атаки получивший серьезные разрушения.

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      Александр Курбатов
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