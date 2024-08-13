Глава МИД Украины отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область

Глава МИД Украины Кулеба отчитался перед Боррелем об атаке на Курскую область

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчитался перед главой евродипломатии Жозепом Боррелем об атаке на Курскую область России. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — написал он.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал крах режима президента страны Владимира Зеленского из-за провала ВСУ в Курской области. Он добавил, что началом боевых действий в регионе украинский лидер максимально повысил ставки.

6 августа бойцы ВСУ при поддержке тяжелой техники попытались прорвать границу России в Курской области. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, в результате атаки получивший серьезные разрушения.

