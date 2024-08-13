Соскин: провал ВСУ в Курской области приведет к краху режима Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал крах режима президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, к этому приведет провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России, передает РИА Новости.

«Зеленский уже не может остановиться потому, что это крах режима, если что-нибудь сейчас у него пойдет неудачно», — объяснил Соскин.

Экс-советник бывшего главы государства добавил, что началом боевых действий в Курской области Зеленский максимально «повысил ставки в кровавом казино».

Ранее Соскин заявил о создании «подобия концлагеря» на Украине. Так он прокомментировал охоту украинских пограничников на уклонистов. В сложившейся ситуации бывший советник Кучмы обвинил действующего главу государства.