На Украине обвинили Зеленского в создании «концлагеря»

Экс-советник Соскин: Зеленский создал на Украине концлагерь

Президент Украины Владимир Зеленский создал подобие концлагеря в стране. Об этом заявил бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он отметил, что пограничники устроили охоту на украинских мужчин, и задался вопросом, кто будет нести ответственность за происходящее. По словам Соскина, если ситуация не изменится, города могут превратиться в кладбища. Он также указал, что в стране уже назревает дефолт и банкротство.

Экс-советник добавил, что Зеленский злится и дает «тяжелые команды». «По сути, эти злодеяние — это геноцид по отношению к гражданам Украины», — считает он.

Ранее пограничники задержали группу уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию. Инцидент произошел в Одесской области.