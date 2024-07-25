На Украине пограничники задержали группу пытавшихся сбежать в Молдавию уклонистов

В Одесской области задержали 11 пытавшихся сбежать в Молдавию уклонистов

В Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали группу уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как рассказали в ГПСУ, 11 мужчин пытались выехать с Украины в Молдавию. Чтобы сбежать из страны, они использовали два автомобиля. Машины следовали к границе по объездным дорогам.

За это уклонисты заплатили организаторам по шесть тысяч долларов. Задержанным пограничниками украинцам грозит штраф, а их перевозчикам — уголовная ответственность.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров объяснил увеличение числа уклонистов в стране. По его словам, причинами этого стали новый закон об усилении мобилизации, а также понимание гражданами, что для Киева ситуация на фронте продолжает ухудшаться.