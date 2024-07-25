Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 25 июля 2024Бывший СССР

На Украине пограничники задержали группу пытавшихся сбежать в Молдавию уклонистов

В Одесской области задержали 11 пытавшихся сбежать в Молдавию уклонистов

Фото: Николай Лазаренко / Pool / Коммерсантъ

В Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали группу уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как рассказали в ГПСУ, 11 мужчин пытались выехать с Украины в Молдавию. Чтобы сбежать из страны, они использовали два автомобиля. Машины следовали к границе по объездным дорогам.

За это уклонисты заплатили организаторам по шесть тысяч долларов. Задержанным пограничниками украинцам грозит штраф, а их перевозчикам — уголовная ответственность.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров объяснил увеличение числа уклонистов в стране. По его словам, причинами этого стали новый закон об усилении мобилизации, а также понимание гражданами, что для Киева ситуация на фронте продолжает ухудшаться.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      11 дней новогодних каникул и длинные выходные в мае. Как россияне будут отдыхать в 2025 году?

      На Украине сообщили о взрыве в Сумах

      Следствие продлило срок задержания второго аниматора квест-комнаты в Дагестане

      Таксист-мигрант угрожал россиянам расправой из-за 100 рублей

      Дроны ВСУ атаковали парковку и частный дом в российском регионе

      Десятки россиян оказались заблокированы в аэропорту из-за шторма

      Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство из-за розыска

      Вэнс расстроился из-за упущенной возможности провести дебаты с Камалой Харрис

      Аграрии одного российского региона доложили об успешном урожае зерна

      В России раскрыли картель в закупках социально значимых продуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше