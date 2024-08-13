Полковник Тиле: Зеленский отпугнет Запад вылазкой ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский отпугнет Запад вылазкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое мнение выразил немецкий полковник в отставке Ральф Тиле в интервью изданию Focus.

«Сигнал для Запада заключается в том, что он будет должен предусмотреть возможность сюрпризов со стороны Зеленского. Это заставит западные страны более неохотно выдавать ему карт-бланш на использование дальнобойных систем вооружений», — отметил военный.

Тиле добавил, что атака ВСУ на Курскую область «лишь ослабила украинцев», потому что для этого им пришлось перебрасывать резервы с других направлений. По его мнению, для Киева ситуация с кадровым составом «стала еще хуже».

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что из-за атаки ВСУ в Курской области Украина потеряет все резервы для защиты Киева. Он добавил, что украинская армия теряет под Курском свою лучшую и незаменимую технику, а именно — танки M1, Leoprad, БМП Bradley и РСЗО HIMARS.