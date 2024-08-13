Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 13 августа 2024Мир

В Германии предупредили Зеленского о последствиях атаки ВСУ на Курскую область

Полковник Тиле: Зеленский отпугнет Запад вылазкой ВСУ в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отпугнет Запад вылазкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое мнение выразил немецкий полковник в отставке Ральф Тиле в интервью изданию Focus.

«Сигнал для Запада заключается в том, что он будет должен предусмотреть возможность сюрпризов со стороны Зеленского. Это заставит западные страны более неохотно выдавать ему карт-бланш на использование дальнобойных систем вооружений», — отметил военный.

Тиле добавил, что атака ВСУ на Курскую область «лишь ослабила украинцев», потому что для этого им пришлось перебрасывать резервы с других направлений. По его мнению, для Киева ситуация с кадровым составом «стала еще хуже».

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что из-за атаки ВСУ в Курской области Украина потеряет все резервы для защиты Киева. Он добавил, что украинская армия теряет под Курском свою лучшую и незаменимую технику, а именно — танки M1, Leoprad, БМП Bradley и РСЗО HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет ничего позорнее». Командир «Ахмата» рассказал о чеченцах, сдавшихся в плен ВСУ

      Назван самый красивый мужчина российской авиации

      Профицит внешней торговли России вырос при падении импорта

      На Украине ответили на обвинения Белоруссии

      Росту российской экономики нашли объяснение

      Путин назначил нового председателя Верховного суда Татарстана

      Российским военным передали партию танковых эвакуаторов

      СК отправил сотрудников в пункты временного размещения беженцев из Курской области

      Назван покупатель квартиры Ларисы Долиной

      Власти Израиля объяснили снижение кредитного рейтинга страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше