Глава евродипломатии от имени ЕС выразил поддержку наступлению ВСУ в Курской области

Глава евродипломатии Боррель от имени ЕС выразил поддержку наступлению ВСУ в РФ

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой от имени всего европейского объединения выразил поддержку наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории. Об этом глава евродипломатии сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбе народа Украины», — написал он, добавив, что наступление ВСУ под Курском свидетельствует о неспособности президента России Владимира Путина сломить сопротивление украинского народа.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за действия ВСУ в Курской области. Парламентарий назвал операцию «смелой и прекрасной».