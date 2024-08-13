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21:05, 13 августа 2024Мир

Глава евродипломатии от имени ЕС выразил поддержку наступлению ВСУ в Курской области

Глава евродипломатии Боррель от имени ЕС выразил поддержку наступлению ВСУ в РФ
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой от имени всего европейского объединения выразил поддержку наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории. Об этом глава евродипломатии сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбе народа Украины», — написал он, добавив, что наступление ВСУ под Курском свидетельствует о неспособности президента России Владимира Путина сломить сопротивление украинского народа.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за действия ВСУ в Курской области. Парламентарий назвал операцию «смелой и прекрасной».

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      Глеб Бажуткин
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