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02:29, 13 августа 2024Мир

В США заявили о пересечении Украиной «красной линии»

Экс-посол Салливан: ВСУ перешли «красную линию», напав на Курскую область

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли «красную линию», напав на Курскую область. Об этом заявил бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Россияне могли посчитать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой, как они называют, серьезной провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», — сказал Салливан.

Экс-посол признался, что ждет от президента России Владимира Путина решительных действий по вытеснению ВСУ с территории страны.

Ранее Следственный комитет России установил, что ВСУ используют вооружение стран НАТО в Курской области. По данным СКР, украинская армия активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами Североатлантического альянса.

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      Евгений Силаев
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