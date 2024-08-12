ВСУ применили вооружение стран НАТО в Курской области

СК: ВСУ используют вооружение стран НАТО в Курской области

Следственный комитет России (СКР) установил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют вооружение стран НАТО в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, украинская армия активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО.

Ранее стало известно, что по уголовному делу об атаке ВСУ на приграничные регионы России проходят командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.