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16:38, 12 августа 2024Силовые структуры

ВСУ применили вооружение стран НАТО в Курской области

СК: ВСУ используют вооружение стран НАТО в Курской области

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Следственный комитет России (СКР) установил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют вооружение стран НАТО в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, украинская армия активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО.

Ранее стало известно, что по уголовному делу об атаке ВСУ на приграничные регионы России проходят командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

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      Екатерина Кашурникова
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