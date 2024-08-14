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19:40, 14 августа 2024Мир

В США назвали страны НАТО идиотами за атаку ВСУ на Курскую область

Риттер: в НАТО не подумали об ответе России на атаку ВСУ в Курской области
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Страны Североатлантического альянса не подумали об ответе России на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Поздравляю, НАТО, вы идиоты. Вы вторглись на территорию России и не подумали, что за это придется заплатить», — отметил эксперт.

Риттер добавил, что за вылазкой ВСУ последует «жесткий ответ» Москвы. По его мнению, в результате этих действий «падет режим президента Украины Владимира Зеленского, а сама страна может столкнуться с угрозой потери Киева и Львова».

Ранее Риттер заявил, что ВСУ покинут Курскую область из-за провала операции и потерь на поле боя. По его мнению, украинские силы находятся «в тяжелой ситуации». Он пояснил, что украинцы потеряли «огромные ресурсы на поле боя» в попытке совершить прорыв вглубь России.

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      Дарья Устьянцева
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