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16:49, 14 августа 2024Мир

В США предсказали отступление ВСУ из Курской области по одной причине

Экс-разведчик Риттер: ВСУ покинут Курскую область из-за провала операции

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут Курскую область из-за провала операции и потерь на поле боя. Такое мнение выразил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Думаю, следующее, что ожидает ВСУ, — это большое массовое отступление из Курской области», — предположил эксперт.

По его мнению, украинские силы находятся «в тяжелой ситуации». Он пояснил, что ВСУ потеряли «огромные ресурсы на поле боя» в попытке совершить прорыв вглубь России.

Ранее Риттер заявил, что атака на Курскую область закончится для Украины потерями территорий в качестве наказания. «Это означает, что они потеряют Сумскую область — регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу», — отметил экс-разведчик.

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      Дарья Устьянцева
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