В США предсказали отступление ВСУ из Курской области по одной причине

Экс-разведчик Риттер: ВСУ покинут Курскую область из-за провала операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут Курскую область из-за провала операции и потерь на поле боя. Такое мнение выразил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Думаю, следующее, что ожидает ВСУ, — это большое массовое отступление из Курской области», — предположил эксперт.

По его мнению, украинские силы находятся «в тяжелой ситуации». Он пояснил, что ВСУ потеряли «огромные ресурсы на поле боя» в попытке совершить прорыв вглубь России.

Ранее Риттер заявил, что атака на Курскую область закончится для Украины потерями территорий в качестве наказания. «Это означает, что они потеряют Сумскую область — регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу», — отметил экс-разведчик.