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21:25, 13 августа 2024Бывший СССР

Экс-разведчик предрек потерю Сумской области для Украины из-за атаки на Курскую область

Экс-разведчик Риттер: Киев накажут за атаку на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Атака на Курскую область закончится для Украины потерями территорий в качестве наказания, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украина будет наказана. Это означает, что они потеряют Сумскую область — регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу», — сказал Риттер. Он добавил, что сейчас «русские в ярости».

Ранее президент России Владимир Путин на фоне атаки на приграничный регион заявил о невозможности диалога с Киевом. Он обвинил Украину в ударах по мирному населению, по гражданской инфраструктуре, а также в попытках создать угрозы для объектов ядерной энергетики. По мнению главы государства, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.

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      Сергей Грехов
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