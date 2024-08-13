Экс-разведчик Риттер: Киев накажут за атаку на Курскую область

Атака на Курскую область закончится для Украины потерями территорий в качестве наказания, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украина будет наказана. Это означает, что они потеряют Сумскую область — регион, откуда они вошли. Они лишатся Харькова, Днепропетровска, Николаева, они потеряют Одессу», — сказал Риттер. Он добавил, что сейчас «русские в ярости».

Ранее президент России Владимир Путин на фоне атаки на приграничный регион заявил о невозможности диалога с Киевом. Он обвинил Украину в ударах по мирному населению, по гражданской инфраструктуре, а также в попытках создать угрозы для объектов ядерной энергетики. По мнению главы государства, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.