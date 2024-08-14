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11:54, 14 августа 2024Бывший СССР

Депутат Рады рассказала о катастрофическом для ВСУ положении на покровском направлении

Депутат Рады Безуглая рассказала о проблемах обороны ВСУ в ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала о катастрофических проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР) и на покровском направлении в частности, написав об этом в своем Telegram-канале.

По ее словам, из Торецка главнокомандующим ВСУ Александром Сырским была снята бригада десантно-штурмовых войск, которая стабилизировала оборону после необоснованной, как считает Безуглая, ротации другой бригады, и это привело к хаотичной обороне города неопытными подразделениями — по ее мнению, треть населенного пункта контролируется Российской армией.

«Второй пример: ротации на покровском направлении, которые уже привели к катастрофическим последствиям: Мирноград находится в 9 километрах от врага и за 2,5 года не был подготовлен к обороне», — пишет нардеп.

Помимо этого, Безуглая отметила, что Сырский перестал уделять достаточного внимания обороне на донецком направлении, а его кадровые ротации офицеров вызывают беспокойство.

Ранее представитель 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян заявил, что для ВСУ сложилась тяжелая ситуация в Торецке, а в город заходят подразделения армии России. Он также сообщил, что тяжелые бои идут в примыкающих к городу населенных пунктах ДНР Северное и Железное.

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      Валентин Карант
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