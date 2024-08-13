Одна из бригад ВСУ заявила о заходе ВС России в Торецк

32-я бригада ВСУ: ситуация в Торецке тяжелая, в город заходят части ВС России

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась тяжелая ситуация в Торецке в Донецкой народной республике (ДНР), в город заходят части Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил представитель 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян, сообщает hromadske.

Бордиян заявил о заходе передовых групп ВС России в Торецк. Он также сообщил, что тяжелые бои идут в примыкающих к городу населенных пунктах ДНР Северное и Железное.

Представитель 32-й бригады ВСУ подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области пока никак не отразилась на интенсивности боевых действий. Офицер отметил рост применения корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) ВС России. «Обстрелы с помощью артиллерии и сбросы с дронов — тенденция примерно сохраняется», — добавил Бордиян.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил о заходе штурмовых отрядов ВС России в Торецк. Как отмечается, одна из находившихся на этом участке фронта бригад ВСУ была переброшена для участия в операции в Курской области.