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13:18, 12 августа 2024Бывший СССР

ВС России зашли в Торецк

Штурмовые отряды Вооруженных сил России вошли в Торецк

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли в Торецк. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

«ВС РФ зашли в Торецк, отряды продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии», — говорится в публикации.

По информации канала, одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) была переброшена из Торецка в Курскую область РФ.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил о попадании группировки ВСУ в оперативное окружение на торецком направлении. Советник главы ДНР также отметил существенные успехи ВС России на всей линии фронта. Он рассказал о продвижении российских военнослужащих на покровском и угледарском направлениях.

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