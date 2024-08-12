ВС России зашли в Торецк

Штурмовые отряды Вооруженных сил России вошли в Торецк

Штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли в Торецк. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

«ВС РФ зашли в Торецк, отряды продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии», — говорится в публикации.

По информации канала, одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) была переброшена из Торецка в Курскую область РФ.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил о попадании группировки ВСУ в оперативное окружение на торецком направлении. Советник главы ДНР также отметил существенные успехи ВС России на всей линии фронта. Он рассказал о продвижении российских военнослужащих на покровском и угледарском направлениях.