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13:55, 15 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении

В ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации и недостаток боеприпасов близ Покровска

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении Донецкой народной республики (ДНР), пишет Politico.

О положении украинских подразделений рассказал представитель 110-й механизированной бригады ВСУ Иван Секач: «Я бы сказал, что на нашем участке фронта ситуация ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше».

По его словам, подразделения ВС России продолжают оказывать давление.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщил о взятии под контроль Российский армии населенных пунктов Желанное и Орловка и о продвижении на торецком направлении в населенном пункте Нью-Йорк.

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      Валентин Карант
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