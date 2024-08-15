В ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении

В ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации и недостаток боеприпасов близ Покровска

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении Донецкой народной республики (ДНР), пишет Politico.

О положении украинских подразделений рассказал представитель 110-й механизированной бригады ВСУ Иван Секач: «Я бы сказал, что на нашем участке фронта ситуация ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше».

По его словам, подразделения ВС России продолжают оказывать давление.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщил о взятии под контроль Российский армии населенных пунктов Желанное и Орловка и о продвижении на торецком направлении в населенном пункте Нью-Йорк.