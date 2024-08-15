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13:32, 15 августа 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады предрек ВСУ катастрофу на покровском направлении

Мосийчук: части ВСУ на покровском направлении находятся на грани катастрофы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) находятся на грани катастрофы. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-депутат Верховной Рады страны Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«На покровском направлении со стороны украинской армии стоят истощенные подразделения, которые ежедневно атакует авиация, а потом штурмует пехота (...). С российской стороны воюют по-настоящему подготовленные подразделения», — сказал он со ссылкой на слова командира отделения 24-й отдельной штурмовой бригады Станислава Бунятко.

Мосийчук добавил, что сложная для украинской армии обстановка сложилась на всей линии боевого соприкосновения в ДНР. Он подчеркнул, что ВСУ несут серьезные потери и не могут удержать линию фронта. При этом он задался вопросом, стоили ли потери среди украинских военных в Донбассе вторжения в Курскую область.

Ранее бывший депутат Рады заявлял, что Украине грозит катастрофа в случае потери Покровска. По его словам, сдача города остановит работу металлургии в стране.

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      Александр Курбатов
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