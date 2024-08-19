Рогов заявил о поднятии флага России над Нью-Йорком в ДНР

Рогов: ВС РФ полностью контролируют поселок Нью-Йорк в ДНР, идет зачистка

Российские военные полностью взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли там флаг России. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беселе с РИА Новости.

По его словам, поступила оперативная информация об отступлении 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону села Нелеповка.

«Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка. Над поселком Нью-Йорк поднят флаг России», — добавил Рогов.

Ранее украинский военнослужащий объяснил, что российские военные продвигаются на покровском и торецком направлениях в ДНР из-за многочисленных ошибок командования ВСУ.

