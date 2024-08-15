Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации на юге и востоке Украины

Главком ВСУ Сырский сообщил о сложной ситуации на юге и востоке Украины

Ситуация на юге и востоке Украины для вооруженных сил республики (ВСУ) остается сложной. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он заявил, что основные усилия ВСУ сосредоточены на том, чтобы не дать российским подразделениям продвинуться в направлении Торецка и Покровска.

Ранее Сырский сообщил, что Украина создала военную комендатуру в Курской области. Ее руководителем назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала о катастрофическом для ВСУ положении на покровском направлении. Она заявила, что из Торецка Сырским была снята бригада десантно-штурмовых войск, которая стабилизировала оборону после необоснованной ротации другой бригады, и это привело к хаотичной обороне города неопытными подразделениями.

