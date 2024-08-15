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17:55, 15 августа 2024Бывший СССР

На Украине призвали к эвакуации Покровска

Глава Покровской ГВА Добряк призвал жителей города к эвакуации

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Покровска в Донецкой народной республике (ДНР) призвали жителей города к эвакуации. Соответствующее обращение назначенного Киевом главы городской военной администрации (ГВА) Сергея Добряка появилось в Telegram-канале ГВА.

«Мы видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей общине, к городу Покровску (...) Поэтому очень прошу: не медлите, эвакуируйтесь», — сказал он. Добряк признал, что ситуация в городе будет лишь ухудшаться.

В четверг, 15 августа, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что основные усилия ВСУ сосредоточены на том, чтобы не дать российским подразделениям продвинуться в направлении Торецка и Покровска. По его словам, ситуация на юге и востоке остается сложной для украинской армии.

Кроме того, на ухудшение ситуации на покровском направлении в ДНР пожаловались солдаты ВСУ. По словам представителя 110-й механизированной бригады армии Украины Ивана Секача, солдаты получают еще меньше боеприпасов, чем раньше.

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      Александр Курбатов
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