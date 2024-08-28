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21:40, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о фактической потере Донбасса после сдачи Покровска

Аналитик DeepState Погорелый: Украина потеряет Донбасс после сдачи Покровска

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала «Киев24» заявил о том, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, российские войска значительно продвинулись, в частности, под их контролем последняя ключевая высота перед Покровском, за 3-4 дня была взята Новобродовка, где можно было длительное время держать оборону. Кроме того, ВС РФ уже вблизи Селидово, они серьезно подходят к тактике ведения боя, имеют современное оружие, приборы ночного видения, снаряжение.

Аналитик добавил, что Мирноград, Селидово, Покровск играют очень важную роль в логистике, дорога на Константиновку уже находится под огневым контролем. Кроме того, российские военные окажутся непосредственно на подходах к границе с Днепропетровской областью. «Фактически после Покровска, Мирнограда Донбасс перейдет в их руки», — заключил Погорелый.

Ранее британская газета Sunday Times написала, что Вооруженные силы Украины из-за атаки на Курскую область сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Покровска.

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      Марина Совина
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