Аналитик DeepState Погорелый: Украина потеряет Донбасс после сдачи Покровска

Соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала «Киев24» заявил о том, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, российские войска значительно продвинулись, в частности, под их контролем последняя ключевая высота перед Покровском, за 3-4 дня была взята Новобродовка, где можно было длительное время держать оборону. Кроме того, ВС РФ уже вблизи Селидово, они серьезно подходят к тактике ведения боя, имеют современное оружие, приборы ночного видения, снаряжение.

Аналитик добавил, что Мирноград, Селидово, Покровск играют очень важную роль в логистике, дорога на Константиновку уже находится под огневым контролем. Кроме того, российские военные окажутся непосредственно на подходах к границе с Днепропетровской областью. «Фактически после Покровска, Мирнограда Донбасс перейдет в их руки», — заключил Погорелый.

Ранее британская газета Sunday Times написала, что Вооруженные силы Украины из-за атаки на Курскую область сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Покровска.