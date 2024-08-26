Sunday Times заявило о приближении России к крупной победе в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне атаки на Курскую область сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Покровск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом написала британская газета Sunday Times.

В публикации отмечается, что офицеры ВСУ пытались объяснить коллапс обороны в районе Покровска. Одни из них сетовали на дефицит артиллерийских снарядов, другие — на тактики российских войск или использование ими планирующих авиабомб и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Все они, однако, сходились во мнении, что одна из главных проблем — это тотальный численный перевес противника», — заявило издание.

Капитан ВСУ Дзвенислава Римар, которая участвует в боях под Покровском, пожаловалась на истощение украинских военных. Она подчеркнула, что нападение на Курскую область не повлияло на украинский участок фронта. «Россияне постоянно атакуют», — отметила Римар.

Ранее представитель 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) ВСУ Сергей Цехоцкий заявил в публичном обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому о неэффективности вторжения ВСУ в Курскую область. Он подчеркнул, что Россия все равно продолжает наступление в ДНР.