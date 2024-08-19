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16:09, 19 августа 2024Бывший СССР

Бригада ВСУ заявила Зеленскому о неэффективности операции в Курской области

59-я бригада ВСУ: операция в Курской области не произвела нужного эффекта в ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не произвела нужного эффекта в ситуации на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил представитель 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМБр) ВСУ Сергей Цехоцкий, видео опубликовано в Telegram-канале украинского военкора Андрея Цаплиенко.

Цехоцкий заявил о неэффективности операции в Курской области в публичном обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление в ДНР после начала вылазки украинских войск.

«На самом деле наступление в Курской области не дало желаемого эффекта на ситуацию на покровском направлении», — заявил представитель 59-й бригады ВСУ. Офицер подчеркнул, что ВС России продвигаются в сторону Покровска.

Ранее представитель 14-й бригады Национальной гвардии Украины «Красная Калина» подполковник Николай Коваль рассказал об отсутствии отвода российских войск с покровского направления. При этом он назвал маловероятным, что целью нападения ВСУ на Курскую область было отвлечение внимания ВС России.

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      Алевтина Запольская
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