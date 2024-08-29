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19:37, 29 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили об обрушении фронта в Донбассе

Офицер «Азова»: фронт ВСУ в Донбассе рухнул

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе рухнул, а ситуация вышла из-под контроля украинского командования. Об этом заявил офицер «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Роман Пономаренко в своем Telegram-канале.

«Длительное время положение в Донбассе вполне уместно характеризовалось как "тяжелое, но контролируемое". Однако теперь оно из-под контроля вышло. Сейчас выглядит, что наш фронт в Донбассе рухнул», — написал военный.

По его словам, оборона ВСУ дезорганизована, а войска истощены и деморализованы. Помимо этого, как пишет военный, поступающее пополнение подразделений было насильно мобилизовано, что усложняет работу боевых частей.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ситуация на покровском направлении в Донецкой народной республике является критической для ВСУ. Парламентарий также призвал всех гражданских, находящихся в Покровске, покинуть город.

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      Валентин Карант
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