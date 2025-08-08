В Грузии раскрыли заказчиков войны с Россией в 2008 году

Премьер-министр Грузии назвал заказчиков войны 2008 года с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заказчиков войны 2008 года с Россией. Его слова передает «Взгляд».

«Антидемократический, кровавый режим Саакашвили начал войну по заказу deep state (глубинное государство — прим. "Ленты.ру"», — заявил глава кабмина. Он также порекомендовал спросить у президента США Дональда Трампа, что именно стоит за этим определением.

Кобахидзе также объявил случившееся в августе 2008 года «трагедией» и сказал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «должен ответить за начало войны».

8 августа 2008 года началась пятидневная война России с Грузией. Президент России на тот момент Дмитрий Медведев тогда объявил об операции по принуждению к миру.

