Путин заявил о сражении России за будущее, правду и справедливость

Путин: Россия сражается за свое будущее, правду и независимость

Россия сражается за свое будущее, правду и независимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев СВО. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами — настоящие патриоты России», — заявил президент.

Российский лидер отметил слаженную и четкую работу российских военных в зоне проведения СВО, а также заявил, что они твердо стоят за страну. Храбрость и решительность российских бойцов помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях, добавил Путин.

Наряду с этим президент передал слова поддержки родным и близким героев, а также всем тем, кто ждет их и переживает. Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков.

23 февраля президент России Владимир Путин вручил в Кремле Героям России государственные награды.

Ранее также сообщалось, что в Госдуме предложили установить выплату для военнослужащих к 23 Февраля 2026. С инициативой выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат отметил, что на фоне проведения спецоперации День защитника Отечества приобрел для россиян особую значимость.