Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 23 февраля 2026Россия

Путин заявил о сражении России за будущее, правду и справедливость

Путин: Россия сражается за свое будущее, правду и независимость
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия сражается за свое будущее, правду и независимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев СВО. Слова российского лидера передает РИА Новости.

«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами — настоящие патриоты России», — заявил президент.

Российский лидер отметил слаженную и четкую работу российских военных в зоне проведения СВО, а также заявил, что они твердо стоят за страну. Храбрость и решительность российских бойцов помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях, добавил Путин.

Наряду с этим президент передал слова поддержки родным и близким героев, а также всем тем, кто ждет их и переживает. Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков.

23 февраля президент России Владимир Путин вручил в Кремле Героям России государственные награды.

Ранее также сообщалось, что в Госдуме предложили установить выплату для военнослужащих к 23 Февраля 2026. С инициативой выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат отметил, что на фоне проведения спецоперации День защитника Отечества приобрел для россиян особую значимость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о сражении России за будущее, правду и справедливость

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    Газманов в два раза поднял гонорар за выступление перед 23 Февраля

    Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию

    Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов

    Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

    Уровень развития человекоподобных роботов оценили

    В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok