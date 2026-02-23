Реклама

Россия
11:24, 23 февраля 2026Россия

Путин начал церемонию вручения госнаград Героям России

Путин начал церемонию вручения государственных наград Героям России в Кремле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества начал церемонию вручения государственных наград военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.

Награждение проходит в представительском кабинете президента в Кремле. На церемонии награждения Героев СВО президент заявил, что Россия сражается за свое будущее, правду и независимость.

Глава государства вручит медали «Золотая Звезда» девяти военнослужащим: генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну, полковнику, командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину, подполковнику, командиру штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Иналу Гериеву, старшему лейтенанту, командиру взвода разведывательного батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергею Каримову.

Наряду с этим награды от президента получат генерал-майор, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Евгений Ковылин, лейтенант, командир противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаил Король, старший лейтенант командир роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Владимир Силенко.

Награждены будут также полковник, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александр Фабричнов, старший лейтенант, командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Василь Ямалетдинов.

Кроме того, президент наградит двух военнослужащих орденами Мужества — подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ Александра Рукосуева.

Ранее сообщалось, что российского актера театра и кино Николая Ткаченко, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), удостоят государственных наград. О смерти 36-летнего актера СМИ сообщили 2 февраля. Стало известно, что Ткаченко погиб в январе. Он отправился служить добровольцем после начала СВО.

В Минобороны России сообщали, как россиянка отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за мужем. Сейчас Оксана Беломестная — сержант медицинской службы. Ее супруг ушел на СВО 24 февраля 2022 года. Спустя два года она сама отправилась работать на фронт в составе медицинской роты.

