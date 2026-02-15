Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:16, 15 февраля 2026Культура

Погибшего на СВО звезду «Универа» наградят

ТАСС: Погибшего на СВО актера Ткаченко удостоят государственных наград РФ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: фильм «Ресторан по понятиям»

Российского актера театра и кино Николая Ткаченко, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), удостоят государственных наград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его мать Инну Ткаченко.

«Звонила в часть по поводу наград. Они подтвердили, что награды будут», — рассказала Ткаченко журналистам. Мать актера, наиболее известного по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», заявила, что поиски тела актера все еще продолжаются. В компетентных органах ей сообщили, что новой информации не поступало.

Также Инна Ткаченко опровергла сообщения СМИ о том, что Ткаченко уже наградили посмертно орденом Мужества и медалью Жукова. «Нет, это звонили мошенники, а их сейчас много, звонят каждый день по несколько раз», — отметила собеседница агентства. Ткаченко подчеркнула, что именно поэтому связалась с частью, где служил ее сын, и узнала о будущих наградах. «Мне сказали, что награды будут, но не сказали, какие и в каком количестве», — заключила она.

О смерти 36-летнего актера Николая Ткаченко СМИ сообщили 2 февраля. Стало известно, что Ткаченко погиб в январе. Он отправился служить добровольцем после начала СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массированный удар по российскому региону

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    Удорожание огурцов объяснили повышенным спросом

    Медведев предсказал продолжительность жизни Зеленского

    Аэропорты Москвы подготовили к ограничениям

    Рубио оценил ход переговоров по Гренландии

    Врач развеяла популярный миф о диабете и весе

    Над Москвой за сутки сбили 18 беспилотников

    Россияне составили топ начинок для блинов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok