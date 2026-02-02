Звезда «Универа» погиб на СВО в возрасте 36 лет

Актер из «Универа» и «СашиТани» Николай Ткаченко погиб на СВО в возрасте 36 лет

Российский актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал Кино-театр.ру.

Известно, что Ткаченко не стало в январе 2026 года. Он снялся в ряде российских фильмов и сериалов, среди которых «Нереалити» и «Три плюс три». Кроме того, артист участвовал в постановках Театра современной драматургии.

После начала СВО актер ушел на службу в качестве добровольца. Он продолжал службу на линии соприкосновения и выполнял боевые задачи в составе одной из воинских частей.

Ранее стало известно, что актер Вадим Алферов, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», погиб в зоне СВО. В октябре 2024 года Алферов подписал контракт и присоединился к мотострелковому полку.