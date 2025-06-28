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19:46, 28 июня 2025Культура

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Алферов погиб в зоне СВО
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: сериал «Улицы разбитых фонарей - 5»

Актер Вадим Алферов, сыгравший в сериале «Улица разбитых фонарей», погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

По данным источника, в октябре 2024 года Алферов подписал контракт и присоединился к мотострелковому полку, который направили в Курскую область. На фронте у него был позывной Артист.

В ноябре его отправили на боевое задание, а в декабре военкомат отправил извещение о пропаже без вести. Тело актера опознали только 7 мая 2025 года, он похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Вадим Алферов снимался в сериалах «Первый отдел», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила». Также он служил в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве».

Ранее сообщалось, что борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО. Обстоятельства смерти атлета не раскрываются.

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