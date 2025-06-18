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22:03, 18 июня 2025Спорт

Российский борец погиб в зоне СВО

Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: https://wrestrus.ru

Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

В организации выразили соболезнования семье погибшего. В ФСБР не уточнили обстоятельства гибели атлета. Спортсмену было 27 лет.

Бабичук — мастер спорта России. Он был серебряным призером чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов. Также на счету спортсмена бронза Кубка России по вольной борьбе.

26 марта российский параатлет Александр Работницкий погиб в зоне проведения специальной военной операции. Ему был 31 год. Спортсмен отправился на СВО добровольцем.

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