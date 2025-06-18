Российский борец погиб в зоне СВО

Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО

Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

В организации выразили соболезнования семье погибшего. В ФСБР не уточнили обстоятельства гибели атлета. Спортсмену было 27 лет.

Бабичук — мастер спорта России. Он был серебряным призером чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов. Также на счету спортсмена бронза Кубка России по вольной борьбе.

26 марта российский параатлет Александр Работницкий погиб в зоне проведения специальной военной операции. Ему был 31 год. Спортсмен отправился на СВО добровольцем.