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13:18, 26 марта 2025Спорт

Российский призер Паралимпиады погиб в зоне СВО

Российский призер Паралимпийских игр Работницкий погиб в зоне СВО
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский параатлет Александр Работницкий погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛсИН).

Работницкий погиб 23 марта в возрасте 31 года. «Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призером. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение пойти добровольцем и встать в ряды СВО, защищая свою Родину», — отмечено в сообщении ВФСЛсИН.

Работницкий — заслуженный мастер спорта России. На Паралимпийских играх в Токио он стал серебряным призером в беге на 1500 метров в классе T20 (атлеты с нарушением интеллекта).

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