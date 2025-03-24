Бывший российский хоккеист погиб в зоне СВО

Бывший российский хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне СВО

Бывший российский хоккеист Евгений Константинов погиб в зоне СВО. Об этом сообщается в группе клуба «Сокол» из Новочебоксарска (Чувашия) во «ВКонтакте».

Уточняется, что экс-спортсмен погиб 21 ноября прошлого года при выполнении боевой задачи в Курской области. Прощание с ним состоится 24 марта в поселке Урмары.

«Соболезнуем родным и близким. Быть воином, жить вечно», — говорится в сообщении. Бывшему хоккеисту было 25 лет.

Константинов выступал за команду «Сокол», составленную из игроков 1999 года рождения. С 2009 по 2015 год он принимал участие в первенстве России среди юношей региона Поволжье.