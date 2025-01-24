28-летний российский гандболист погиб в зоне СВО

28-летний российский гандболист Илья Кожевников погиб в зоне СВО

Воспитанник гандбольного клуба «Пермские Медведи» Илья Кожевников погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте команды.

Спортсмену, выступавшему на позиции вратаря, было 28 лет. «Он погиб на СВО, отдавая долг Родине и защищая всех нас. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком», — говорится в сообщении клуба.

«Пермские медведи» выступают в Суперлиге — элитном дивизионе чемпионата России по гандболу. В нынешнем сезоне после 16 туров клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

29 декабря прошлого года стало известно, что в зоне СВО погиб бывший футболист сборной России Алексей Бугаев. Ему было 43 года.