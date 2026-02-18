Реклама

20:07, 18 февраля 2026Россия

Россиянка отправилась на СВО вслед за мужем

Минобороны: Россиянка отправилась на СВО вслед за мужем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россиянка отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за мужем. Ее история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Сейчас Оксана Беломестная — сержант медицинской службы. Ее супруг ушел на СВО 24 февраля 2022 года. Спустя два года она сама отправилась работать на фронт в составе медицинской роты.

По словам россиянки, перед отправкой на СВО ее муж предупредил об опасности дронов и призвал убегать при жужжащем звуке, поскольку он свидетельствует о приближении дронов.

«Где-то, может быть, на третий или четвертый день мы шли по лесополосе, и над головой раздалось это жужжание. Я так в жизни не бегала, как я научилась там бегать», — рассказала Беломестная.

Ранее жительница Красноярского края Ирина Кирилюк отправилась на СВО вслед за сыном и мужем. Она занимается реставрацией бронежилетов для военнослужащих.

