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23:31, 14 мая 2025Россия

Россиянка ушла на СВО вслед за сыном и мужем

Жительница Красноярского края вслед за сыном и мужем отправилась в зону СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Красноярского края Ирина Кирилюк отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) вслед за сыном и мужем. Об этом она рассказала РИА Новости.

Сын россиянки ушел на фронт в 2022 году, а через год мобилизовали ее мужа. Женщина является добровольцем 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии и занимается реставрацией бронежилетов для военнослужащих.

«Помощь фронту теперь — самое главное для меня. Чем больше мы восстановим, тем больше будет спасенных жизней парней. Бронежилеты доставляются, разбираются, парни стирают, разбирают их. Я собираю, шью, где-то делаю заплатки из запчастей, и опять отправляем на ЛБС», — сообщила она.

Ранее жительница Дагестана Аминат Абужанатова отправила в зону СВО троих близких и осталась без мужа и сына.

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