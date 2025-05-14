Россиянка ушла на СВО вслед за сыном и мужем

Жительница Красноярского края вслед за сыном и мужем отправилась в зону СВО

Жительница Красноярского края Ирина Кирилюк отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) вслед за сыном и мужем. Об этом она рассказала РИА Новости.

Сын россиянки ушел на фронт в 2022 году, а через год мобилизовали ее мужа. Женщина является добровольцем 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии и занимается реставрацией бронежилетов для военнослужащих.

«Помощь фронту теперь — самое главное для меня. Чем больше мы восстановим, тем больше будет спасенных жизней парней. Бронежилеты доставляются, разбираются, парни стирают, разбирают их. Я собираю, шью, где-то делаю заплатки из запчастей, и опять отправляем на ЛБС», — сообщила она.

Ранее жительница Дагестана Аминат Абужанатова отправила в зону СВО троих близких и осталась без мужа и сына.