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13:30, 27 марта 2025Россия

Россиянка отправила на СВО троих близких и осталась без мужа и сына

Жительница Дагестана отправила на СВО троих близких, муж и сын не вернулись
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Дагестана Аминат Абужанатова отправила в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине троих близких. Муж и сын не вернулись с фронта, пишет «Дагестанская правда».

Россиянка рассказала, что старший сын получил ранение в начале спецоперации, а вскоре был ранен и младший, чья рана оказалась смертельной.

Муж жительницы Дагестана поначалу занимался отправкой гуманитарной помощи на СВО, а затем решил и сам заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий. Мужчина также был ранен на передовой, спасти его не удалось.

«Страдания не сломили нас. Мы решили посвятить себя добрым делам и продолжить путь, начатый нашими сыновьями (...) Я начала помогать семьям, переживающим утрату, ведь я понимаю их боль, как никто другой», – поделилась женщина тем, как справляется с потерей.

Ранее пенсионер из Мурманской области пошел на СВО вслед за сыном и был ранен. За участие в боевых действиях ему вручили орден Мужества.

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