В России пенсионер пошел на СВО вслед за сыном и получил орден

В Мурманской области пенсионер пошел на СВО вслед за сыном и получил орден

Пенсионер из Мурманской области ушел на специальную военную операцию (СВО) и был награжден. Об этом сообщает издание «Хибины» со ссылкой на региональное управление ФСИН России.

69-летний россиянин отправился в зону боевых действий вслед за сыном. До этого мужчина почти 20 лет отработал в уголовно-исправительной системе. Он также участвовал в обеих чеченских войнах.

На СВО ветеран был ранен. Сейчас он проходит реабилитацию. Командиры высоко оценили службу почти 70-летнего бойца — ему вручили орден Мужества.

Ранее жительница Ростовской области ушла на СВО вслед за мужем-штурмовиком. Пока россиянин воевал, его жена занялась волонтерской деятельностью и стала возить грузы на СВО. Когда муж приехал домой, женщина объявила ему, что тоже собирается подписать контракт. Ее назначили замкомандира батальона по тылу.