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16:06, 29 ноября 2024Россия

Россиянка ушла на СВО вслед за мужем-штурмовиком

Жительница Ростовской области ушла на СВО вслед за мужем
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Жительница Московской области ушла на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина отправился на спецоперацию в феврале 2024-го года, поступив в одно из добровольческих подразделений штурмовиком. Пока россиянин воевал, его жена занялась волонтерской деятельностью и стала возить грузы на СВО. Когда муж приехал домой, женщина объявила ему, что тоже собирается подписать контракт.

Супругу штурмовика назначили заместителем командира батальона по тылу. Ее муж тем временем вернулся в свое подразделение на новый контракт. Связь россияне поддерживают в свободное от службы время.

Ранее на СВО ушла мать шестерых детей. Она присоединилась к супругу спустя месяц после того, как он отправился в зону боевых действий. Детей женщина оставила старшей дочери, которой в то время было 23 года.

ЖЗЛ
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