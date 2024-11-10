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21:02, 10 ноября 2024Россия

Многодетная мать отправилась на СВО вслед за мужем

Мать шестерых детей Ойдинова ушла на СВО, чтобы служить вместе с мужем
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мать шестерых детей Хулкар Ойдинова ушла на специальную военную операцию (СВО), чтобы служить вместе с мужем и уберечь его от ранений по совету покойной свекрови. Об этом она сама рассказала Telegram-каналу SHOT.

С 2022 года супруги служат в одном подразделении 25-й армии. По словам Хулкар, муж отправился на СВО добровольцем, а через полтора месяца она присоединилась к нему. Ей приснился сон, в котором свекровь сказала ей быть рядом с супругом. Тогда Хулкар оставила детей старшей 23-летней дочери и присоединилась к мужу, с которым вместе прожила 26 лет.

На видео в беседе она говорит, что счастлива быть рядом с ним. Хулкар считает своим долгом помочь России.

Ойдиновы родом из Узбекистана, жили во Владивостоке, работали в ресторанах, был свой бизнес. Ее расстраивает лишь то, что младшие дети называют ее бабушкой, а старшую сестру считают мамой.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что женщины, заключившие контракт с Минобороны России, имеют право на получение выплат, положенных участникам СВО. Служить могут россиянки со средним или высшим медицинским образованием.

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