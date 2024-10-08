Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 8 октября 2024Россия

Губернатор назвал условия для поступления женщин на службу в зоне СВО

Гладков: женщины-медики в зоне СВО имеют право получить положенные выплаты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Женщины имею право на получение выплат, положенных участникам специальной военной операции (СВО) при соблюдении ряда условий. Их перечислил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, отвечая на вопрос жительницы региона.

По словам губернатора, прежде всего женщине необходимо заключить контракт с Минобороны России. Такая возможность предоставляется женщинам со средним или высшим медицинским образованием, пояснил он.

Если воинская часть, к которой приписаны россиянки, находится в зоне СВО, то женщины имеют право на получение всех положенных бойцам выплат, подчеркнул Гладков. За более подробной информацией он рекомендовал обратиться в военкомат.

Ранее жителям Белгородской области пообещали три миллиона рублей за подписание контракта для участия в СВО. Такие условия будут предложены тем, кто примет решение вступить в ряды Вооруженных сил России на территории региона в период с 7 октября по 31 декабря. Денежные средства будут выплачиваться из четырех источников финансирования: регионального, муниципального, федерального бюджетов и из внебюджетных источников.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

      Премьер нового члена БРИКС приедет на саммит в Казани

      Москвичей предупредили о ливнях

      В Латвии облили краской памятник Барклаю-де-Толли

      Лерчек и ее бывший муж обжаловали домашний арест

      Несколько часов насиловавшего девочку россиянина отправили на принудительное лечение

      Эвакуировавшиеся сотрудники Суджанской больницы остались без зарплат после вторжения ВСУ

      Сборная России проведет открытую тренировку для детей из приграничных регионов

      Боец СВО стал отцом после смерти

      Один из сегментов российской экономики вырастет почти в два раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше