Губернатор назвал условия для поступления женщин на службу в зоне СВО

Гладков: женщины-медики в зоне СВО имеют право получить положенные выплаты

Женщины имею право на получение выплат, положенных участникам специальной военной операции (СВО) при соблюдении ряда условий. Их перечислил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, отвечая на вопрос жительницы региона.

По словам губернатора, прежде всего женщине необходимо заключить контракт с Минобороны России. Такая возможность предоставляется женщинам со средним или высшим медицинским образованием, пояснил он.

Если воинская часть, к которой приписаны россиянки, находится в зоне СВО, то женщины имеют право на получение всех положенных бойцам выплат, подчеркнул Гладков. За более подробной информацией он рекомендовал обратиться в военкомат.

Ранее жителям Белгородской области пообещали три миллиона рублей за подписание контракта для участия в СВО. Такие условия будут предложены тем, кто примет решение вступить в ряды Вооруженных сил России на территории региона в период с 7 октября по 31 декабря. Денежные средства будут выплачиваться из четырех источников финансирования: регионального, муниципального, федерального бюджетов и из внебюджетных источников.