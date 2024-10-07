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09:43, 7 октября 2024Россия

Жителям одного региона РФ пообещали 3 миллиона за подписание контракта на участие в СВО

Жителям Белгородской области пообещали 3 млн руб. за подписание контракта на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жителям Белгородской области пообещали выплатить 3 миллиона рублей за подписание контракта на участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор приграничного региона РФ Вячеслав Гладков, передает «Мир Белогорья».

Он отметил, что действовать нововведение будет с 7 октября до 31 декабря этого года. Денежные средства будут выплачиваться из четырех источников финансирования: регионального, муниципального, федерального бюджетов и из внебюджетных источников, указал Гладков.

Получить деньги военные смогут в течение двух месяцев после подписания контракта. Как только Минсоцзащиты получает данные из части, начинается процесс их оформления. Иногородним следует обращаться в военкоматы или к главам местного самоуправления, подчеркнул белгородский глава.

В августе стало известно, что власти Белгородской области увеличили выплату контрактникам до 800 тысяч рублей.

Еще раньше до 500 тысяч рублей выплату бойцам СВО увеличили в Чувашии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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