Еще в одном российском регионе отреагировали на указ Путина и повысили выплату бойцам СВО

В Чувашии выплату бойцам СВО увеличили до полумиллиона рублей

Еще в одном российском регионе отреагировали на указ президента России Владимира Путина и повысили выплату бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о Чувашии, размер единовременной выплаты в республике увеличили до полумиллиона рублей, сообщил в Telegram-канале губернатор Олег Николаев.

31 июля Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей тем, кто заключит контракт с Минобороны для службы в зоне СВО в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Президент также рекомендовал регионам выплачивать добровольцам не менее 400 тысяч рублей.

«В Чувашии количество таких военнослужащих растет. И мы должны поддержать каждого бойца (...) Региональная единовременная денежная выплата участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит 500 тысяч рублей», — написал Николаев.

В июле сразу несколько российских регионов увеличили выплаты за участие в СВО. Речь идет о Дагестане, Ростовской, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей.