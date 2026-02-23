В Госдуме предложили установить выплату для военнослужащих к 23 Февраля

Миронов предложил ввести ежегодную выплату военнослужащим к 23 Февраля

В Госдуме предложили установить выплату для военнослужащих к 23 Февраля 2026. С инициативой выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что на фоне проведения спецоперации День защитника Отечества приобрел для россиян особую значимость.

«Думаю, было бы правильно к этому дню выразить благодарность защитникам Отечества с помощью дополнительных выплат от государства и ввести федеральную доплату для наших военнослужащих к 23 февраля в размере одного оклада по званию», — сказал Миронов.

Ранее в России раскрыли отношение граждан к 23 Февраля. Опрос показал, что российская молодежь все чаще отказывается считать 23 Февраля исключительно днем военных или ветеранов боевых действий.