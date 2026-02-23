Реклама

Россия
10:17, 23 февраля 2026Россия

Раскрыто отношение российской молодежи к 23 Февраля

РИА Новости: Молодежь воспринимает 23 Февраля как день всех мужчин
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российская молодежь все чаще отказывается считать 23 Февраля исключительно днем военных или ветеранов боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенное исследование.

Опрос, на котороый ссылается агенство, выявил изменения в восприятии праздника среди молодежи.

При этом отмечается, что большинство россияян (44%) по-прежднему воспринимает 23 Февраля как День защитника Отечества. Днем всех мужчин этот день считают 38% респондентов.

В ночь на 23 Февраля с Днем защитника Отечества россиян поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что современное поколение воинов достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками.

