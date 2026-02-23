Президент Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что современное поколение воинов достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками.

«Сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны», — отметил Путин, добавив, что Россия продолжит масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом развития международной ситуации и на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Ранее в Кремле рассказали о работе Путина в День защитника Отечества, 23 февраля. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на праздничный день у президента запланирован ряд встреч. Кроме того, Путин вручит государственные награды.